SAS Holding vurgunu olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

SAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Aydın’ın, kendisiyle aynı rezidansta yaşayan ancak farklı dairede kalan eski eşi Sibel Koçan, 15 Haziran 2021 günü holdingin İstanbul Ataşehir’deki merkezinin önüne geldiği sırada gaspçıların saldırısına uğramıştı. İçinde 3.3 milyon TL olan çantayı vermekte direnen Sibel Koçan başına ateş edilerek öldürülmüş, Süleyman Aydın da rezidansın 32. katından atlayarak intihar etmişti.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: Gaspçılar içinde 3.3 milyon TL olan valizi alırken, cipte bulunan 2 valizdeki 7 milyon TL’ye dokunmamışlardı. Kanlı gaspı SAS Holding yatırımcıları Ziyattin Oğlin ve Tuncer Kurak’ın planladığı iddia edilmiş, gaspçılar yakalanmıştı.

İKİ YIL SONRA BASKIN

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, kanlı gasptan iki yıl sonra çiftin başında olduğu saadet zincirine 2 Haziran günü İstanbul merkezli 11 ilde eşzamanlı baskın düzenledi. Saadet zinciri içinde yer alan 60 kişi gözaltına alındı. 11 kişi ise adreslerinde bulunamadı. Şüphelilerden 28’i tutuklandı, diğerleri serbest kaldı. Tutuklananlar arasında saadet zincirinin reklam yüzleri de vardı. İşsizken saadet zincirine katıldıktan sonra zengin oldukları yansıtılan bu kişilerin lüks araçlarla verdikleri pozlar sistemin reklamı için kullanılıyor ve bu yöntemle yeni kurbanlar sisteme dahil ediliyordu.

PARALARI YER DEĞİŞTİRDİ

Operasyonda baskın yapılan adreslerde bulunamayan ve halen aranan kişiler arasında saadet zincirinin kritik halkası olduğu belirtilen Sibel Koçan’ın kardeşi Sema Koçan’ın da olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırmadaki iddialara göre, Sema Koçan saadet zinciri içinde etkin bir role sahipti. Ablası ve eniştesinin yaşadığı rezidansta onun da dairesi vardı. Vurgun paraları Sema Koçan’ın rezidans dairesinde tutuluyordu. Ablası ve eniştesinin öldüğü haberini alınca, olası polis baskınına karşı hemen harekete geçti. Vurgundan elde edilen ve içlerinde 143 milyon TL olduğu iddia edilen valiz ve kolileri iki araca yükleyerek bilinmeyen bir adrese götürdü. Sema Koçan bunun ardından ortadan kayboldu.