Olay, 8 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda AyazaÄŸa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, sokakta birbirine yol vermeyen servis ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ arasÄ±ndan tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine aracÄ±ndan inen ÅŸofÃ¶r, â€œBen sana lan dedim mi evladÄ±m" dediÄŸi kadÄ±n, â€œSen tehdit ediyorsun. Git arabana bin. Sen polislerle uÄŸraÅŸacaksÄ±n" diyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

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â€œGAZÄ°YSEN GÄ°T EVÄ°NDE OTUR"

Bunun Ã¼zerine servis ÅŸofÃ¶rÃ¼, â€œBen zaten polisim hanÄ±mefendi, kimliÄŸimi gÃ¶stereyim mi? Ã–zel harekatÃ§Ä±yÄ±m" deyince de kadÄ±n, â€œBizim de polis abimiz var ÅŸimdi o gelecek. GÃ¶ster kartÄ±nÄ±, oradaysa senin serviste ne iÅŸin varÃ¶ cevabÄ±nÄ± verdi. ÅžofÃ¶r de â€œBen gaziyim hanÄ±mefendi, gel gÃ¶r kartÄ±mÄ± o zaman" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verince otomobildeki kadÄ±n, â€œGaziysen git evinde otur" dedi. O sÄ±rada gazi kimliÄŸini gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸofÃ¶re kadÄ±n, â€œAkÅŸam kendin anlatÄ±rsÄ±n, gaziysen beni ilgilendirmiyor, yÃ¼rÃ¼. Ã–zel harekat servis mi Ã§eker? Sen kimi yiyorsun" diyerek olay yerinden ayrÄ±ldÄ±. YaÅŸananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±.

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