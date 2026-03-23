23.03.2026 - 09:45Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Sarıyer'de korkutan yangın! Minibüsten sıçrayan alevler iş yerini sardı

İstanbul Sarıyer’de park halindeki minibüsten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki iki katlı iş yerine ve elektrikli araç şarj istasyonuna sıçradı. Yürekleri ağza getiren olayda şans eseri yaralanan olmadı.

İstanbul Sarıyer'de saat 20.00 sıralarında park halindeki bir minibüste çıktı. Minibüsten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek iki katlı iş yerine ve elektrikli araç şarj istasyonuna sıçradı.

Bunun üzerine iş yerinde çalışan personel binayı boşalttı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle iş yerinin pencerelerinde hasar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

