Sarıyer'de aynı noktada ikinci kaza: Mendirekte asılı kaldı

01.02.2026 - 08:27Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aynı noktada ikinci kaza yaşandı. Seyir halindeki otomobil, mendirekte asılı kaldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Rumeli Kavağı'nda meydana geldi. Gündüz saatlerinde otomobilin denize düştüğü balıkçı barınağında, gece saatlerinde ilerleyen 34 BES 340 plakalı otomobilin sürücüsü, boşluğu fark etmeyerek kaza yaptı. Otomobil mendirekte asılı kalırken, sürücünün yardımına çevredeki balıkçılar koştu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Otomobilin kaza yaptığı anlar balıkçı barınağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak mendireğe doğru ilerlediği ve denize düşmeden asılı kaldığı anlar yer aldı.

