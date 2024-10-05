Sarıkamış ormanlarında sonbahar renkleri göz kamaştırıyor

Sarıkamış ormanları, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için mükemmel bir alan sunuyor. Güneş ışığının ağaçların arasından süzülerek yere düşmesi, bu eşsiz manzarayı daha da etkileyici kılıyor.

Sarıkamış’ta renk cümbüşü yaşandığını ifade eden doğa fotoğrafçısı Furkan Turut, “Doğamız rengarenk bu mevsimde, Sarıkamış ormanlarıyla baya meşhur, fotoğraf çekiyorum, bayağı güzel renk cümbüşü var” dedi.

“EKOTURİZM FIRSATLARI”

Sarıkamış, ekoturizm açısından da önemli bir potansiyele sahip. Sarıkamış doğaseverlere bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı da sunuyor. Ayrıca, kış aylarında kayak olanaklarıyla da dikkat çeken Sarıkamış, yılın her döneminde ziyaretçileri ağırlamaya da hazırlanıyor. Sarı, yeşil ve gökyüzünün mavisiyle bütünleşen sarıçam ormanları kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, Sarıkamış sarıçam ormanlarında yaşanan renk cümbüşü dron ile havadan görüntülendi.