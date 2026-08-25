Sarıgöl başardı, sıra Saruhanlı’da: Tarımda çiftçinin işini kolaylaştıracak dev adım!

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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin sürdürülebilir üretim yapabilmelerine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Saruhanlı Kaymakamı Fatih Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da katıldı. Toplantıda ilçedeki tarımsal üretimin geliştirilmesi, bitki sağlığının korunması ve üreticilerin karşılaştığı sorunlara yönelik yürütülebilecek çalışmalar ele alındı.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu benzeri bir yapının Saruhanlı’da oluşturulması oluşturdu. Söz konusu yapının, tarımsal mücadelede kullanılan alet ve makinelerin test ve kontrol süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Bitki koruma ürünleri bayilerinden çıkan boş ambalajların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplanarak bertaraf edilmesine yönelik proje çalışmaları da toplantıda değerlendirildi.

Üzüm üretiminde kalıntı risklerinin önlenmesine yönelik çalışmalar da gündeme gelirken, Avrupa Birliği’nin kalıntı kriterleri doğrultusunda Gıda ve Bitkisel Üretim birimlerinin iş birliğiyle yürütülen izleme ve kontrol faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, Saruhanlı’daki üreticilerin güvenilir, sağlıklı ve sürdürülebilir tarımsal üretim yapabilmelerini destekleyecek çalışmaların kurumlar arası iş birliği içerisinde sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.