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Erzincan'da piknikçilerle bozayı arasında güldüren diyaloglar: Gel bakalım buraya

25.08.2026 - 08:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan'da piknikçilerle bozayı arasında güldüren diyaloglar: Gel bakalım buraya

Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı’nda, piknikçilerin bıraktığı yiyecek artıklarıyla beslenen bozayı ilgi odağı oldu.

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Dumanlı Tabiat Parkı’na gelen vatandaşlar, son günlerde bölgede sıkça görülen bozayıyı cep telefonlarıyla görüntülemeye başladı.
Anne ve iki yavrusunun bulunduğu öğrenilen bozayının, doğal ortamında yiyecek aramak yerine zaman zaman piknik alanlarına gelerek vatandaşların bıraktığı yiyecek artıklarıyla beslendiği gözlendi.

İnsanlara karşı önceki dönemlere göre daha az çekindiği görülen bozayı, piknikçilerin bulunduğu alanlarda yiyecek ararken vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Bozayıyı cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlarla hayvan arasında yaşanan ilginç diyaloglar ise gülümseten anlara sahne oldu.
Öte yandan, uzmanlar yaban hayvanlarının insanlardan yiyecek almaya alışmasının doğal davranışlarını değiştirebileceğine dikkati çekerek, vatandaşların hayvanlara yiyecek vermemesi ve yiyecek artıklarını doğaya bırakmaması gerektiğini belirtiyor.

 

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