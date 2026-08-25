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Dededen toruna yarım asırlık emek: Çırak bulamasa da mesleğini bırakmıyor!

25.08.2026 - 08:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaşayan Sinan Günay, yaklaşık yarım asırdır sürdürdüğü nalbantlık mesleğiyle unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşatmaya çalışıyor.

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1Dededen toruna yarım asırlık emek: Çırak bulamasa da mesleğini bırakmıyor!

Çocukluk yıllarında dedesi ve babasından nalbantlığı öğrenen Günay, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini büyük bir azimle sürdürüyor.Atların ve büyükbaş hayvanların bakımını yapan Günay, Kemaliye ve köylerinin yanı sıra çevre illerden gelen talepleri de karşılıyor. Seyyar hizmet vererek hayvanların bulunduğu yerlere giden Günay, mesleğini sürdürerek geçimini sağlıyor.

2Dededen toruna yarım asırlık emek: Çırak bulamasa da mesleğini bırakmıyor!

Nalbantlığın fiziksel güç, dikkat ve tecrübe gerektirdiğini belirten Günay, mesleği boyunca çeşitli kazalar nedeniyle birçok kez yaralandığını ifade etti.Günay, gençlerin zorluğu ve ağır çalışma koşulları nedeniyle nalbantlığa ilgi göstermediğini, bu nedenle mesleği sürdürecek usta sayısının giderek azaldığını söyledi.

3Dededen toruna yarım asırlık emek: Çırak bulamasa da mesleğini bırakmıyor!

Yaklaşık 50 yıldır nalbantlık yaptığını anlatan Günay, dedesinden ve babasından öğrendiği mesleği yaşatmak için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.Günay, unutulmaya yüz tutan nalbantlığın gelecek nesillere aktarılması için gençlerin bu mesleğe ilgi göstermesinin önemli olduğunu dile getirdi.