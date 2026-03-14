Saray'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
14.03.2026 - 00:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişinin kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Haberin Devamı

Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiinde meydana gelen ve Hasan Çiğdem ile kardeşi Yusuf Çiğdem'in yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Halil U., Ramazan U., Harun U., Ayhan U., İsa U., İlyas U. ve Ufuk U., yoğun güvenlik önlemleri altında Saray Adliyesi'ne getirildi. Saray Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

6 kişi tutuklandı

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan İlyas U., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Halil U., Ramazan U., Harun U., Ayhan U., İsa U. ve Ufuk U. ise mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi.

Silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hasan ve Yusuf Çiğdem'in cenazeleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün memleketleri Samsun’un Vezirköprü ilçesi Kargucak köyünde toprağa verildi.

Güncel Haberler

