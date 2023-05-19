Sarayburnu LimanÄ±'na demirleyerek yeniden ziyarete aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k askeri gemisi ve dÃ¼nyanÄ±n ilk SÄ°HA gemisini gÃ¶rmek isteyenler Sarayburnu LimanÄ±'ndaydÄ±. TCG Anadolu'yu 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±'nda ziyaret etmek isteyenler yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. Ã‡oÄŸunluÄŸu genÃ§ler ve ailelerden oluÅŸan ziyaretÃ§iler, alay sancaÄŸÄ± Ã§ekilen TCG Anadolu'yu gÃ¶rebilmek iÃ§in sabahÄ±n erken saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluÅŸturdu.Â

"20 DAKÄ°KADIR BEKLÄ°YORUM"

SÄ±rada bekleyenlerden Sabri Ã‡elen, â€œ19 MayÄ±s'ta Ã§ok anlamlÄ± bir ÅŸey, TÃ¼rkiye'nin helikopter gemisi, Ã§Ä±karma gemisi de olan TCG Anadolu'yu gÃ¶rmenin biz genÃ§ler iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Savunma Sanayii'ne meraklÄ±yÄ±z. Bu imkanÄ±n bize sunulmasÄ±ndan Ã§ok mutluyum, Ã§ok da heyecanlÄ±yÄ±m ÅŸu an iÃ§eriye gireceÄŸim iÃ§in." dedi. Avusturya'dan geldiÄŸini belirten Fatih ÃœrÃ¼dÃ¼l ise, â€œÃ‡ok gÃ¼zel bir his, bayramda burada olmak. Kendi Ã¼lkemde geÃ§irmek. Garip, deÄŸiÅŸik bir his. Ä°nÅŸallah sÄ±ra bize de gelirse, girip bakacaÄŸÄ±z, 20 dakikadÄ±r bekliyorum ama bekleriz, yeter ki gÃ¶relim"Â dedi.Â

"TÃœM TÃœRKÄ°YE'NÄ°N MÄ°LLÄ° GURURU"Â

Antalya'dan ailesiyle TCG Anadolu'yu gÃ¶rmek iÃ§in Ä°stanbul'a gelen Ã–zlem Gedik ise, "O gÃ¼nlerden bugÃ¼nlere neler gÃ¶rdÃ¼k, neler yaÅŸadÄ±k, iÃ§eride geliÅŸmiÅŸ teknolojiyle birlikte gÃ¶receÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Yasin Gedik, â€œHeyecanlÄ±yÄ±z, gurur duyacaÄŸÄ±mÄ±z bir gÃ¼n, 19 MayÄ±s bizim iÃ§in de Ã¶zel bir gÃ¼n. GeÃ§en bayram gelecektik, gelemedik ÅŸimdi Ã¶zellikle gemimizi gÃ¶rmek iÃ§in geldik. Ã‡Ã¼nkÃ¼, bunun tÃ¼m milli TÃ¼rkiye'nin gururu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. HeyecanlÄ±yÄ±z. Ã‡ocuklara da gÃ¶stereceÄŸiz. Ã‡ocuklar da biraz heyecanlÄ±" ifadelerini kullandÄ±.