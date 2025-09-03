Sapanca Gölü’nde tarihi kuraklık alarmı! Tedbirler alınacak

Haberin Devamı

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca vatandaşın içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü, kritik seviyenin altına indi. SASKİ verilerine göre, 29.42 kotuna düşen gölde tehlike çanları çalıyor. Bu çerçevede Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Göl Tesisleri’nde Sapanca Gölü'nün Geleceği ve Kuraklık Bilgilendirme Toplantısı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Son 65 yılın en kurak yaz ayını yaşayan Sapanca Gölü’nde kuraklık tehdidinin etkilerini minimum seviyeye indirmek için hayata geçirilen eylem planları basın mensuplarıyla paylaşıldı. Göl seviyesinin tarihi dip seviyelere yaklaşmasıyla birlikte hayata geçirilecek önlemleri maddeler halinde paylaşan Sakallıoğlu, park bahçe aboneliklerinin kısıtlanması, havuz dolumlarının engellenmesi, kademe uygulaması ve su fiyat güncelleme konularıyla ilgili detayları anlattı. Toplantıda basın mensupları gölün kritik seviyesini yerinde gözlemleyerek sorularını yöneltti. Sakallıoğlu, tüm soruları tek tek yanıtladı.



"İstenilen düzeyde tasarruf sağlanamamıştır"

Marmara Bölgesi’nde yağışların son yılların en düşük seviyesine indiğini belirten Sakallıoğlu, "Son yılların en kurak yaz dönemini yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıldan başlayan, bu senede artarak etkisini devam ettiren kurak bir iklim geçiriyoruz. Şehrimizin de içerisinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde geçtiğimiz yıllar ortalamasına göre yüzde 95 seviyesinde bir yağış azalımı ile birlikte ciddi miktarda yağış seviyesi düştü. İlimizin yıllık 760 milimetre yağış ortalaması varken 8’inci ay sonu itibarıyla 244 milimetre yağış almış bulunuyoruz. Son 3 ayda aldığımız yağış miktarı bunun çok daha altında. Yağış miktarının azalması sebebiyle gölü besleyen kaynaklarımızın kuruması anlamına geliyor. Kuraklıkla birlikte, artan tüketim baskısı, tarımsal faaliyetler, diğer faaliyet alanları ve turizm sezonu ile birlikte su tüketimi ciddi manada artmakta. Bu artışla birlikte Sapanca Gölü'müzün seviyesindeki düşüş her geçen gün hızlanmaktadır. Kocaeli ve Sakarya'mızın içme suyu kaynağı olan gölümüzü, gelecek nesillere aktarmak adına adına birçok faaliyette bulunuyoruz. Biz bu düşüşü engellemek adına, abonelerimizden tasarruflu su tüketimi yapmaları adına sosyal sorumluluk projeleri yürütüp, sosyal medya ve basın üzerinden gerekli bilgilendirme ve teşviklerde bulunmamıza rağmen istenilen düzeyde tasarruf sağlanamamıştır. Göl seviyesindeki düşüş devam ediyor ve bu sebeple daha fazla tedbir almak durumunda kaldık" dedi.



"680 bin metreküp su koruma altına alındı"

2025 yılında 5 bin 343 kaçak ve usulsüz su kullanımı tespit ettiklerini açıklayan Sakallıoğlu, "2025 yılı içerisinde 5 bin 343 adet kaçak ve usulsüz su kullanımı tespit ettik ve bunlarla ilgili olarak işlemleri başlattık. Tespit ettiğimiz kaçak ve usulsüz kullanımlar ile yaklaşık 680 bin metreküp suyu koruma altına almış olduk. Mevcut kaynaklarımızın üzerindeki stresi azaltmak için 46 ayrı noktada saniyede toplam 79 litre yer altı suyunu ilçelerimize kazandırdık. Eskiyen şebekelerden kaynaklanan su kaybını azaltmak adına Sapanca, Akyazı ve Hendek ilçelerine toplam 100 kilometre içme suyu şebekesi yenilenmesi ile ilgili çalışmalara başladık. Sapanca Gölü’nün teminatı olacak kolektör hattı ile de göl etrafını çevreleyecek ve atık suların göl havzasına karışmasını engelleyeceğiz" diye konuştu.



"Fiyatların düşük olması su tüketimi baskısı oluşturuyor"

Genel Müdür Sakallıoğlu, "Bizim su birim fiyatımız bugüne kadar uygulamamız gereken tüfe uygulamasından muaf tutularak Mart 2023 yılı fiyatı ile aynı seviyededir. Bu sürecin artan su tüketiminin önüne geçemediğini maalesef hep birlikte yaşayarak görmüş olduk. Su fiyatlarının düşük olması özellikle kırsal kesimde ve turizm bölgelerinde ciddi bir su tüketimi baskısı oluşturuyor. Su tüketim baskısını azaltmak adına su fiyatlarında revizyon yaparak artışa gitmeyi planlıyoruz. Tüketimi dengelemek adına su fiyatını artırmış olacağız" şeklinde konuştu.



"Kriz yönetimine geçildi"

Kriz yönetimine geçildiğini aktararak alınacak tedbirlerden bahseden Seyit Sakallıoğlu, "Maalesef geldiğimiz noktada bugün itibarıyla su yönetimi anlamında kriz yönetimine geçilmiş bulunulmaktadır. Bu doğrultuda Bakanlık ve DSİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Çamdağı ve Ballıkaya Barajları’nın devreye alınma süreçlerini hızlandırdık. Park ve bahçe sulamalarında hem ilçe belediyeleri hem de konut aboneliklerinde su kullanımını kısıtlıyoruz. Belediye park-bahçe sulamaları bundan sonra çok daha aza indirilerek haftanın belli günlerinde yapılacak. Ticari işletmelerde, site ortak alanlarında ve müstakil yapılarda havuz doldurulmasına kısıtlamalar getirdik. Yoğun su tüketimi yapan endüstri tesisleri, ticari işletmeler ve konut aboneliklerine kademe uygulaması yapılacak. Tedbirler çerçevesinde önce uyarı, ardından ise gerekiyorsa aboneliklerin geçici olarak askıya alınması dahil olmak üzere sert tedbirler uygulayacağız" ifadelerini kullandı.



"Gerekirse deniz suyu arıtma tesisi kuracağız"

Sakallıoğlu son olarak, "Sapanca Gölü, bizim Kocaeli ile ortak içme suyu havzamız. Bizim ve Kocaeli’nin bir tahsisi var, herkes tahsisi ölçüsünde gölden suyu çekiyor. TÜPRAŞ’ın da su kullanımı var ama şu anda göl seviyesi kritiğe geldiği için bu işletmeyi alternatif su kaynaklarına yönlendirmek için çalışma yapıyoruz. Geçtiğimiz yaz döneminde Hendek, Karasu ve Kocaali’de sıkıntı yaşıyoruz. Bu su sıkıntısını gidermek adına deniz suyu arıtma da dahil olmak üzere bütün çözüm önerileri için çalışmalara başladık. Gerekirse deniz suyu arıtma tesisi kurarak ilçelerimizin su ihtiyacını karşılayacağız" dedi.