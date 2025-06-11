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Sapanca Gölü'nde 53 yıl önce düşen uçak ilk kez görüntülendi! Enkazdaki detayı görünce şaşkına döndü

11.06.2025 - 17:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sapanca Gölü'nde 53 yıl önce düşen uçak ilk kez görüntülendi! Enkazdaki detayı görünce şaşkına döndü

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan, biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Sapanca Gölü’nün derinliklerinde 1972 yılında düşen keşif uçağı enkazının 53 yıl sonraki hali gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından kayıt altına alındı.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Hasan Coşkun’un su altı kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, uçağın özellikle kanat kısmının net bir şekilde görülebildiği, gövde kısmının ise midye tabakasıyla kaplandığı tespit edildi.

Sapanca Gölünde 53 yıl önce düşen uçak ilk kez görüntülendi Enkazdaki detayı görünce şaşkına döndü

Coşkun, uçağın gövde kısmının sahilden yaklaşık 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikte bulunduğunu belirtti.

Sapanca Gölünde 53 yıl önce düşen uçak ilk kez görüntülendi Enkazdaki detayı görünce şaşkına döndü

Tarihî kayıtlara göre Sapanca Gölü’ne bugüne kadar 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü ifade eden Coşkun, yalnızca 1972 yılında düşen bu keşif uçağının enkazının yerinin tespit edilerek görüntülenebildiğini aktardı.

Sapanca Gölünde 53 yıl önce düşen uçak ilk kez görüntülendi Enkazdaki detayı görünce şaşkına döndü

Coşkun, aradan geçen 53 yıla rağmen enkazın korozyondan fazla etkilenmediğini ve gölün su yapısının metali büyük ölçüde koruduğunu dile getirdi.

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