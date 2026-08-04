Şantiyede korku dolu anlar! Toprak kaydı, kamyon çukura düştü
04.08.2026 - 16:47Güncellenme Tarihi:
İstanbul Arnavutköy'de bir şantiye alanında meydana gelen toprak kayması sonucu hafriyat kamyonu kazılan çukura devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kaza, saat 09.30 sıralarında Sazlıbosna Mahallesi’nde bulunan bir inşaatın şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şantiyede ilerleyen hafriyat kamyonu, toprak kayması sonucu kazılan çukura devrildi.
Kazayı gören Kelez'in çalışma arkadaşları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kamyon şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.