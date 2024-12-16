GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Şantiyede kazı yaparken yerin altından tarihi miras çıktı

Şantiyede kazı yaparken yerin altından tarihi miras çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, toplu konut şantiyesinde çalışmalar sırasında kaya mezarlar bulundu.

16.12.2024 - 18:42 | | DHA
Şantiyede kazı yaparken yerin altından tarihi miras çıktı

İlçedeki Pirinçlik Mahallesi'nde toplu konut şantiyesinde işçiler kazı yaparken kaya mezarlara rastladı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Şantiyede kazı yaparken yerin altından tarihi miras çıktı

Bölgede inceleme yapan ekipler, kaya mezar odalarının içerisinde lahitler ve seramik kaplar buldu. Jandarmanın bildirmesi üzerine şantiyeye Müze Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekipler, lahit mezarları müzeye nakletmek için kazı çalışması başlattı

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Şantiyede kazı yaparken yerin altından tarihi miras çıktı

Şantiyede kazı yaparken yerin altından tarihi miras çıktı

Yerli Malı Haftası’nda yerli ve milli TOGG heyecanı

Yerli Malı Haftası’nda yerli ve milli TOGG heyecanı