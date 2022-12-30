GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan 'Gaga Bulut' tutuklandı
ABONE OL

Şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan 'Gaga Bulut' tutuklandı

İzmir'de sosyal medyadan kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ (26) tutuklandı.

30.12.2022 - 16:02 | | DHA
Şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan 'Gaga Bulut' tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de İzmir'de 2 erkek çocuğunu öpüştürdüğü videoyu sosyal medyadan yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 17 yıl hapse çarptırılıp sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'a ait 'iamgagabulut' adlı Instagram hesabını takibe aldı. Ekipler, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Altuğ'un, sosyal medya uygulamasından kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, bu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığını belirledi.

İkinci el araba ilanı ile dolandırıcılık! Kaporaları toplayıp kayıplara karıştı
İlgili Haber
İkinci el araba ilanı ile dolandırıcılık! Kaporaları toplayıp kayıplara karıştı

Şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan Gaga Bulut tutuklandı

Polis, hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma açılan Altuğ'un adresine dün sabah operasyon düzenledi. Altuğ gözaltına alınırken, kendisine ait çelik kasada, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve nakit ele geçirildi.
Bulut Altuğ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Altuğ, tutuklandı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili son dakika gelişmesi
İlgili Haber
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili son dakika gelişmesi

    GÜNCEL HABERLER

    Şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan 'Gaga Bulut' tutuklandı

    Şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan 'Gaga Bulut' tutuklandı

    Sinan Ateş kimdir, öldü mü? Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in son durumu ne?

    Sinan Ateş kimdir, öldü mü? Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in son durumu ne?

    2022 yılı böyle geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küresel barış için yoğun diplomasi trafiği

    2022 yılı böyle geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küresel barış için yoğun diplomasi trafiği