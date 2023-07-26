Sansasyonel eylem için Mardin'e gelip polislere ateş açan PKK'lı kadın, etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şüphelinin girdiği yere giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarına silahlı saldırıda bulunulduğunu açıkladı. Saldırıdan polis ekipleri yara almadan kurtulurken, olay mahalline sevk edilen özel harekat ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edilen kadın etkisiz hale getirildi.



ÇOK SAYIDA KEŞİF ÇALIŞMASINA AİT NOTLAR ELE GEÇİRİLDİ



Operasyon düzenlenen yerin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eski eş başkanı B.A. isimli kişiye ait olduğu tespit edilirken, ikamette yapılan aramada; 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Elde edilen dokümanların incelenmesinde Nusaybin ilçesindeki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik, çok sayıda keşif çalışmasına ait notlar elde edildi. Yapılan açıklamada, sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam ettiği belirtildi.



'TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'



Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarımıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıdan personelimiz yara almadan kurtulmuş, olay mahalline özel harekat unsurları sevk edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edilen 1 kadın örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe (eski) eş başkanı B.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. İkamette yapılan aramada; 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek, 1 kutu fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Elde edilen dokümanların incelenmesinde Nusaybin ilçesindeki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik, çok sayıda keşif çalışmasına ait notlar elde edilmiştir. Sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam edilmektedir. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."