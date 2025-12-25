Şanlıurfa'da yıkım başladı! Büyük dönüşümle kentin çehresi değişiyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.12.2025 - 09:51

Kaynak: HABER MERKEZİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye’deki Hızmalı ve Atatürk Mahalleleri’nde 2. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım ve kamulaştırmalara hız verdi. Proje tamamlandığında bölge, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve geniş yeşil alanlarla modern bir yaşam alanına dönüşecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesinde Hızmalı ve Atatürk Mahallelerini kapsayan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkım ve kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın ilk kepçeyi vurarak başlattığı proje kapsamında, bölgede yer alan 85 yapı ve 250 bağımsız birim kamulaştırıldı. Yaklaşık 27 bin metrekarelik alanın yeşil ve sosyal yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Toplam 350 milyon TL’lik yatırımı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği projede, tamamlandığında yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve geniş yeşil alanlar vatandaşların kullanımına açılacak.

Mahalle sakinleri de projeye destek vererek, “Evler çok eski ve düzensizdi. Şanlıurfa için bu tür dönüşümler önemli” ifadelerini kullandı.

Bölgeyi insan odaklı, güvenli ve estetik bir yaşam alanına dönüştürmeyi amaçlayan kentsel dönüşüm çalışmaları, kontrollü yıkımlar eşliğinde kararlılıkla devam ediyor. Yetkililer, tamamlandığında bölgenin Şanlıurfa’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olacağını belirtiyor.

