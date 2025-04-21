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Şanlıurfa'da korkunç olay! Ölüm haberi geldi evi ateşe verdiler

21.04.2025 - 11:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)-

Şanlıurfa'da korkunç olay! Ölüm haberi geldi evi ateşe verdiler

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 25 Mart tarihinde evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Yusuf Öden (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Öden’in yakınları, saldırıyla ilgisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerini ateşe verdi.

Olay, 25 Mart gecesi Viranşehir’e bağlı Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından evinde silahla vurulan Yusuf Öden, ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şanlıurfada korkunç olay Ölüm haberi geldi evi ateşe verdiler

İlk müdahalesi burada yapılan Öden, hayati tehlikesi nedeniyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir aydır tedavi gören Öden, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfada korkunç olay Ölüm haberi geldi evi ateşe verdiler

Öden’in ölüm haberinin ardından yakınları, saldırıyla ilişkili olduğu ileri sürülen kişilerin evlerine yönelerek saldırı girişiminde bulundu. Bazı evleri ateşe vermeye çalışan gruba jandarma müdahale etti, çıkan yangınlar ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfada korkunç olay Ölüm haberi geldi evi ateşe verdiler

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Elgün Mahallesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfada korkunç olay Ölüm haberi geldi evi ateşe verdiler

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