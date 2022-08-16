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GündemŞanlıurfa'da 1 askerimiz şehit oldu! 13 terörist etkisiz hale getirildi
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Şanlıurfa'da 1 askerimiz şehit oldu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

16.08.2022 - 13:36 |
Şanlıurfa'da 1 askerimiz şehit oldu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli savunma Bakanlığı (MSB), Birecik/Şanlıurfa hudut karakoluna teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Şanlıurfada 1 askerimiz şehit oldu 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Şanlıurfada 1 askerimiz şehit oldu 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnoğlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Şanlıurfada 1 askerimiz şehit oldu 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Şanlıurfada 1 askerimiz şehit oldu 13 terörist etkisiz hale getirildi

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 16 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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