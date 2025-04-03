Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında 3 işçi göçük altında kaldı! Kurtarma çalışmaları başladı

Bahçelievler Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yolun etrafına yığılan topraklar işçilerin üzerine göçtü.

TOPRAK ALTINDA 3 İŞÇİNİN KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Toprak altında 3 işçinin kaldığı tahmin ediliyor.



