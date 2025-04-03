Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında 3 işçi göçük altında kaldı! Kurtarma çalışmaları başladı
03.04.2025 - 17:14Güncellenme Tarihi:
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yolun etrafına yığılan topraklar işçilerin üzerine göçtü.
TOPRAK ALTINDA 3 İŞÇİNİN KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Toprak altında 3 işçinin kaldığı tahmin ediliyor.