Şanlıurfa toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Şanlıurfa 1 Ocak'ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?
Şanlıurfa'da 2026 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Perşembe günü toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar için BELSAN'dan beklenen açıklama geldi! Şehir içi ulaşımın can damarı olan sarı ve yeşil otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı belli oldu. Yılbaşı gecesi uzatılan ek seferlerin ardından bugün Urfa Kart basılacak mı? Balıklıgöl, Eyyübiye ve Karaköprü hatlarında son durum ne? İşte 1 Ocak 2026 Şanlıurfa yılbaşı ulaşımına dair merak edilen tüm detaylar...
ŞANLIURFA'DA 1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ulaşım iştiraki BELSAN tarafından yapılan duyuruya göre, 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü ulaşım düzenlemesi şu şekildedir:
BELEDİYE OTOBÜSLERİ (BELSAN)
Şanlıurfa genelinde hizmet veren belediye otobüsleri, 1 Ocak günü ücretli olarak hizmet vermeye devam edecektir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ulaşım uygulamasını genellikle dini bayramlarda (Ramazan ve Kurban Bayramı) hayata geçirdiği için 1 Ocak resmi tatilinde Urfa Kart kullanımı zorunludur.
SEFER SAATLERİNDE "PAZAR" DÜZENLEMESİ
Bugün resmi tatil olması nedeniyle tüm hatlarda "Pazar Günü" sefer saatleri uygulanacaktır. Vatandaşların duraklarda uzun süre beklememesi için hareket saatlerini kontrol etmeleri önemle hatırlatıldı.
1 OCAK ŞANLIURFA ULAŞIM ÇALIŞMA SAATLERİ
Resmi tatil nedeniyle sefer aralıkları şu şekilde güncellenmiştir:
Ana Hatlar (Toplama Merkezleri): 1, 2 ve 3 nolu toplama merkezlerinden kalkan ana hatlarda seferler sabah 06:00 itibarıyla başlamıştır ancak sefer aralıkları pazar tarifesine göre seyreltilmiştir.
Karaköprü ve Eyyübiye Hatları: Yoğunluğun beklendiği bu hatlarda pazar programına ek olarak yedek araçlar hazır bekletilmektedir.
Urfa Kart Yükleme: Marketler ve dijital kanallar üzerinden Urfa Kart yükleme işlemleri 7/24 devam etmektedir.