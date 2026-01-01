Şanlıurfa toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Şanlıurfa 1 Ocak'ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

Haberin Devamı

ŞANLIURFA'DA 1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ulaşım iştiraki BELSAN tarafından yapılan duyuruya göre, 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü ulaşım düzenlemesi şu şekildedir:

BELEDİYE OTOBÜSLERİ (BELSAN)

Şanlıurfa genelinde hizmet veren belediye otobüsleri, 1 Ocak günü ücretli olarak hizmet vermeye devam edecektir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ulaşım uygulamasını genellikle dini bayramlarda (Ramazan ve Kurban Bayramı) hayata geçirdiği için 1 Ocak resmi tatilinde Urfa Kart kullanımı zorunludur.

SEFER SAATLERİNDE "PAZAR" DÜZENLEMESİ

Bugün resmi tatil olması nedeniyle tüm hatlarda "Pazar Günü" sefer saatleri uygulanacaktır. Vatandaşların duraklarda uzun süre beklememesi için hareket saatlerini kontrol etmeleri önemle hatırlatıldı.

1 OCAK ŞANLIURFA ULAŞIM ÇALIŞMA SAATLERİ

Resmi tatil nedeniyle sefer aralıkları şu şekilde güncellenmiştir: