Samuray kılıçlı saldırgan tarafında katledilen Başak Cengiz cinayetinde çarpıcı rapor

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu vahşeti gözler önüne serdi: "Eylem, 29 saniye sürdü. Katil durmadan, duraksamadan devam etti"

Başak Cengiz cinayeti rapordan kan donduran detaylar;

TAKİP ETTİĞİNDEN ŞÜPHELENİĞ GÖZ GÖZE GELMİŞ

Rapora göre Cengiz, karşı kaldırımında yürüyen Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru dikkatle baktı. Yani maktul katiliyle göz göze geldi ancak bundan habersizdi.

Yapılan tespite göre katil Can Göktuğ Boz uzaktan gözüne kestirdiği kurbanı Başak Cengiz'i adım adım ve çok yakından takip ediyor.

"Sanığın eylemi kamera saatine göre 29 saniye sürdü. Kılıçla vurma eylemine durmadan ve duraksamadan devam ettiği tespit edildi" bu cümle ise rapordaki vahşetin boyutunu anlatan bir diğer cümleydi.

Saldırı için Başak'ın en tenhada olduğu ve en savunmasız anını bekliyor.

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİNİN ADIM ADIM TOMOGRAFİSİ

Önümüzdeki ay ilk duruşması yapılacak dava kapsamında İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, vahim olaya ilişkin kan donduran görüntülerin bilirkişiye gönderilerek geniş ölçekli netleştirme yapılarak grafikli görüntülü çözüm raporu aldırılmasına hükmetti.

Bu kapsamda bilirkişi, detaylı bir rapor hazırladı. Saniye saniye cinayetin tomografisini çekti. Raporda sanığın giriş çıkış yaptığı site, talihsiz kadının sokağa giriş yaptığı ve olayın gerçekleştiği bölgenin krokisi çıkarılırken, adım adım cinayete nasıl gidildiği anlatıldı.

Rapora göre, Can Göktuğ Boz elinde siyah bir çantayla ikamet ettiği binadan çıkış yaptı, güvenlik kulübesinden geçerek sokağa çıktı.

KATİL SÜREKLİ GÖZLEMLEMİŞ, MAKTUL ŞÜPHELENMİŞ

Saatler 18.23'ü gösterdiği sırada Başak Cengiz de sokağa giriş yaptı. Bu sırada katil Boz ise genç kadının bulunduğu tarafa baktı.

Bu dakikadan itibaren de sürekli onu gözlemledi. Karanfil Sokak'ta kaldırımda yürüyen Cengiz, karşı kaldırımında yürüyen Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru dikkatle baktı.

Sanık, maktulün durması ile durakladı. Yani maktul katiliyle göz göze geldi ancak bundan habersizdi.

BİLİRKİŞİDEN VAHŞETİN TESPİTİ: DURMADAN DURAKSAMADAN

Başak Cengiz yürümeye devam edince Can Göktuğ Boz ise koşarak onun bulunduğu kaldırıma geçti. Cengiz bu sırada telefonuna bakarken Boz da arkasından yürümeye ve yaklaşmaya başladı.

Çantasından kılıcı çıkaran cani çantayı yere attı ve iyice maktule yaklaşmaya başladı. Sonrası ise tam bir vahşet.

Bu esnada dosyanın mağduru olan Kaan Ağca'nın da görüntü açısına girip olay yerine doğru koştuğu sırada sanığın mağdura da kılıcı kaldırarak baktığı kaydedildi.

Daha sonra koşarak uzaklaşan caninin hiçbir şey olmamış gibi elinde kılıçla güvenlik kulübesinin yanından site içine giriş yaptığı ve bu sırada kulübede insanların da olduğu görüldü.

Kare kare, saniye saniye vahşi cinayetin öncesi, o an ve sonrasının anlatıldığı rapor, "sanığın eylemi kamera saatine göre 29 saniye sürdü.

Kılıçla vurma eylemine durmadan ve duraksamadan devam ettiği tespit edildi" cümleleri ile son buldu.

Can Göktuğ Boz'un yargılaması devam ediyor... (Kaynak: Sabah)