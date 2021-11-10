Samuray Kılıcı nedir, Katana ne demek? Samuray kılıcı cinayeti…

İstanbul Ataşehir'de Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede vefat etti. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Göktürk B. gözaltına alındı. Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. Göktürk B., aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz (28)'e kılıçla saldırarak ağır yaraladı. Cengiz, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Göktürk B., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. Peki, Samuray Kılıcı nedir? Samuray kılıcı cinayeti…

Samuray Kılıcı nedir?

Katana yani samuray kılıcı kavisli, tek ağızlı, iki elle tutulabilecek kadar uzun saplı bir Japon kılıcı.

Japon samurayı tarafından kullanılan, geleneksel tek-yönlü, kıvrık kılıç çeşididir. Vakizaşi veya şoto ile ya da tanto ile eş olarak bilinen katana, buşi sınıfı savaşçılar olan bukeler tarafından kullanılırdı. İki silah beraber olduğunda büyük-küçük anlamına gelen dayişo olarak adlandırılır ve samurayların kişisel onur ve sosyal gücünü temsil ederdi. Uzun kılıç açık alanda yapılan dövüşlerde kullanılırken kısa kılıç yan silah olarak taşınır ve saplama amacıyla ya da yakın dövüşlerde ve seppuku için kullanılırdı.

Japonya'da katana için kullanılan resmi terim uchigatana (打刀) olup, katana (刀) terimi genellikle dünyadaki tüm tek ağızlı kılıçları ifade eder.

Kın (鞘 saya) ve balçak yani el siperi kısımları (鍔 suba), özellikle Edo döneminin son yıllarında özel olarak tasarlanan sanat eserleriydi ve karmaşık bir dizayna sahipti.

Asıl olarak kesmek için kullanılmasına rağmen hafif eğriliği sayesinde etkili bir saplama silahı olarak da kullanılabilir. Çift elle tutulacak şekilde tasarlanmış olsa da bazı eski Japon dövüş teknikleri en azından bir ya da iki tek-el tekniği içerir.