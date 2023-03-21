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Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı oldu

Samsun'da yaşayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile isim ve soyadı benzerliği olan Recep Tayyip Erdoğan (24), 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimleri için AK Parti'den aday adayı oldu.

21.03.2023 - 10:40 | | Ersin DEMİR - Melih İlhan GÜN/SAMSUN,(DHA)
Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı oldu

Samsun'da oturan Recep Tayyip Edoğan, AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Erdoğan'ı, başvurusu sırasında annesi Nebahat Erdoğan (50), babası Ahmet Erdoğan (50) ile arkadaşları yalnız bırakmadı.

Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı oldu

Yaklaşık 10 yıldır AK Parti teşkilatları içerisinde yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlere yer vermek, ustalığın şiarındandır sözünden hareketle bugün burada bulunuyorum. 2002 yılında partimizin il binasının açılışında Cumhurbaşkanımızla bebekliğimden bir fotoğrafımız var" dedi.

Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan ise, "Recep'in ismini öncelikle recep ayında doğduğu için koyduk. Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizden dolayı da Tayyip ismini de ekledik. Soyadımız da Erdoğan. Oğlumun doğduğu dönemlerde Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ceza aldığı bir dönemdi. Ona destek amaçlı Samsun'dan ses vermek istedik" diye konuştu.

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