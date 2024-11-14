GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Samsun'da yasa dışı bahse teşvik suçundan evine yapılan baskınla gözaltına alındı

Samsun'da yasa dışı bahse teşvik suçundan evine yapılan baskınla gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.N.Y., evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

14.11.2024 - 17:46 | | Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)
Samsun'da yasa dışı bahse teşvik suçundan evine yapılan baskınla gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye yaptığı sırada sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.N.Y.'yi takibe aldı.

Harekete geçen ekipler, bu sabah şüphelinin Atakum ilçesindeki evine baskın yaptı. Ekipler, 'Yasa dışı bahis oynatma' suçundan gözaltına alınan şüpheliyi, emniyete götürdü.

GÜNCEL HABERLER

Seyyar olarak botoks yaptırdı, mağdur oldu! Sahte doktor serbest kalınca isyan etti

Seyyar olarak botoks yaptırdı, mağdur oldu! Sahte doktor serbest kalınca isyan etti

Rojin Kabaiş'in otopsi raporu çıktı! Ölüm nedeni belirlendi

Rojin Kabaiş'in otopsi raporu çıktı! Ölüm nedeni belirlendi

İlk kez ev alacaklara düşük faizli uzun vadeli konut kredisi! İşte 1.20 faizli kredinin alımı şartları…

İlk kez ev alacaklara düşük faizli uzun vadeli konut kredisi! İşte 1.20 faizli kredinin alımı şartları…