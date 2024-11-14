Samsun'da yasa dışı bahse teşvik suçundan evine yapılan baskınla gözaltına alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.N.Y., evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
14.11.2024 - 17:46 | | Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye yaptığı sırada sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.N.Y.'yi takibe aldı.
Harekete geçen ekipler, bu sabah şüphelinin Atakum ilçesindeki evine baskın yaptı. Ekipler, 'Yasa dışı bahis oynatma' suçundan gözaltına alınan şüpheliyi, emniyete götürdü.