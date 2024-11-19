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Samsun'da sağlık çalışanı Kübra'nın sır ölümü!

Samsun'da sağlık çalışanı 22 yaşındaki genç kız yatağında ölü olarak bulundu.

19.11.2024 - 17:02 | | İHA
Samsun'da sağlık çalışanı Kübra'nın sır ölümü!

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğinde tıbbi sekreter olarak görev yapan Kübra Güner (22), evinde yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ve polis, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Nişanlı olup düğün hazırlığı içinde olan genç kızın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kübra Güner'in cansız bedeni otopsi Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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