GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSamsun'da okula izinsiz giren şahısları çıkarmak isteyen öğretmen darbedildi
HaberlerGündem Haberleri Samsun'da okula izinsiz giren şahısları çıkarmak isteyen öğretmen darbedildi

Samsun'da okula izinsiz giren şahısları çıkarmak isteyen öğretmen darbedildi

24.04.2025 - 17:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-

Samsun'da okula izinsiz giren şahısları çıkarmak isteyen öğretmen darbedildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde okula izinsiz girdikleri öne sürülen 2 kişi, kendilerini dışarı çıkarmak isteyen öğretmen Umut Deniz Mert’i darbetti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Öğrenciler, M.C. (16) ve A.E.’nin (16) okulun öğrencisi olmadıklarını fark edip, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert’e söyledi. Öğretmen ile dışarıya çıkmalarını istediği bu kişiler arasında tartışma çıktı. M.C. ve A.E., öğretmeni darbettikten sonra okuldan kaçtı. M.C.’nin elinde bıçak olduğu da ileri sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğretmen, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Öte yandan, daha önce bu okulda eğitim gören M.C.’nin 1 yılın sonunda bıraktığı, 5 ay önce ise aynı okulda 1 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güncel Haberler

Şırnak ve Hakkari arasında dev proje! 1 milyar lira bölgeye enerji getirecek
#Ekonomi

Şırnak ve Hakkari arasında dev proje! 1 milyar lira bölgeye enerji getirecek

İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi!
#Gündem

İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi!

MHP'den yerli medya kuruluşlarını destekleyecek kanun teklifi
#Gündem

MHP'den yerli medya kuruluşlarını destekleyecek kanun teklifi