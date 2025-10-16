Samsun'da harekete geçildi! Resmen başladı, tamamen ücretsiz olacak

Haberin Devamı

Sporun şehri Samsun’da, yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de çocukları ve gençleri spordan uzak bırakmayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları ile geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. 15 Ekim’de başlayan başvuru süreci, 3 Kasım tarihine kadar devam edecek. 11 Kasım’da başlayıp kış dönemi boyunca ücretsiz olarak sürdürülecek bu kurslarda çocuklar ve gençler, alanında uzman antrenörler eşliğinde hem sporla buluşacak hem de fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları ile çocukların ve gençlerin spor yapma alışkanlığı kazanmasını, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini, yetenekli sporcuların keşfedilerek profesyonel spora yönlendirilmesini ve toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.





7 farklı branşta eğitim fırsatı

Kış spor okulları kapsamında futbol, voleybol, badminton, tenis, tekvando, güreş ve halter olmak üzere toplam 7 branşta eğitimler verilecek. Her branşın yaş grubu ve eğitim günleri ise şu şekilde belirlendi:

Futbol: 6-11 yaş arasındaki erkek çocuklara yönelik eğitimler, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri Doğu Park Haluk Ulusoy Tesisleri ve SBB Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Voleybol: 10-12 yaş kız grubuna hitap eden bu branş, cumartesi ve pazar günleri Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde yapılacak.

Badminton: 8-14 yaş arası kız ve erkek çocuklara yönelik antrenmanlar, cumartesi ve pazar günleri Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenecek.

Tekvando: 7-13 yaş aralığındaki tüm çocuklar için cumartesi ve pazar günleri Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda antrenmanlar gerçekleştirilecek.

Halter: 11-18 yaş arası kız ve erkek gençler, salı ve perşembe günleri Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda halter eğitimi alabilecek.

Güreş: 9-15 yaş arasındaki erkek çocuklar için pazartesiden cumaya haftanın 5 günü Atakum Sporcu Fabrikası’nda eğitim verilecek.

Tenis: 8-14 yaş arası kız ve erkek çocuklar için perşembe günleri SBB Golf Tesisleri'nde tenis eğitimleri gerçekleştirilecek.

Başvurular on-line alınacak

Kış Spor Okulları’na başvuru yapmak isteyenler, belediyenin internet sitesi üzerinden on-line kayıt oluşturabilecek. 15 Ekim’de başlayan başvurular 5 Kasım’da sona erecek.