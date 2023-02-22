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Samsun açıklarında korkutan 2 deprem

Samsun açıklarında Karadeniz’de 3,6 ve 3,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

22.02.2023 - 14:11 | | SAMSUN (İHA)
Samsun açıklarında korkutan 2 deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından bugün 11.36’da Samsun açıklarında Karadeniz’de 10,1 km derinlikte 3,4, saat 11.55’te 8 km derinlikte 3,6 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

AFAD tarafından da kaydedilen 11.55’teki Karadeniz - [73.76 km] Çarşamba açıklarındaki depremde derinlik 21,46 km, büyüklük ise 3,4 olarak ölçüldü. Sarsıntılar şehir merkezinde hissedilmedi.

Son zamanlarda Karadeniz’de benzer depremlerin meydana gelmesi endişeye yol açtı

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