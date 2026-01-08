Samandağ’da dehşet! Polis dedektif gibi iz sürdü, 17 yaşındaki Eylül'ü vuran isim şok etti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.01.2026 - 12:58

Hatay’da 17 yaşındaki Eylül'ün konteyner içerisinde başından vurularak yaralanması olayıyla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, kız çocuğunu silahla yaralayanın ablası olduğu ortaya çıktı.

6 Ocak günü Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde 17 yaşındaki Eylül M., ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde başından yaralı halde bulundu. Hayati tehlikesi bulunan genç kız, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SİLAHLI SALDIRGAN ABLASI ÇIKTI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda Eylül’ü vuran kişinin ablası E.M. olduğu belirlendi.

SİLAHI TEMİN EDENLER TESPİT EDİLDİ

Olayda kullanılan silahı temin eden kişilerin ise S.Y., D.S. ve M.Ç. olduğu tespit edildi.

Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan tavuk kümesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca, 1 şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

İKAMETLERDE ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda:

1 adet AK-47 Kalaşnikof marka tüfek ve 1 şarjör 100 adet fişek

123.37 gram esrar maddesi

3 adet tabanca, tabancaya ait şarjörler ve 91 adet fişek

4 adet av tüfeği ve 269 adet av tüfeği kartuşu

3 adet bıçak

111 bin TL ve 300 Amerikan doları

1 adet esrar öğütücü aparat, 1 adet hassas terazi

Tüfek dürbünleri ve aparatları ele geçirildi.

ŞAHISLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak E.M., S.Y., D.S. ve M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

