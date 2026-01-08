Kentte lapa lapa kar yağdı, bir ürün 'yok' sattı! Artık satın almak isteyenler boş dönüyor

5

Vatandaşların ağır olmasından kaynaklı metal kürek tercih etmediklerini, onun yerine plastik küreklere yöneldiklerini vurgulayan Öztürk, "Burada buğday koymaya, damda kullanmaya, ağıllarda kullanmaya alıyorlar. O konuda kar küreğimiz çok kalmadı ama öbür küreklerde de azalma var. Ağır olmasın diye şimdi metal küreği çok fazla alan olmadı. Plastik kürek daha fazla tercih edildi. Daha çok çarşamba günü hava biraz soğuk olduğu için kar biraz buza çaldı. O sırada biraz metal uçlu kürek isteyenler oldu ama elimde yoktu. Daha çok geniş kürekleri tercih ediyorlar. Daha fazla kar atmak istiyorlar. Bir de bu çatıları temizlemek için gelberi dediğimiz çekme kürekler var. Bunların büyüklerinden istiyorlar, itmeye uygun olanları istiyorlar. Ayrıca ucu demirli kürek istiyorlar" dedi.