Samandağ Sahili'nde bir ilk: Filistin Nektarkuşu görüldü

'Filistin güneş kuşu' olarak da bilenen kuş, Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun son sığınağı olarak nitelendirilen Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nın da yer aldığı 14 kilometrelik deniz sahilinde kuş gözlemcileri Metin Cenkçiler ve Önder Kahraman tarafından fark edildi.

302 kuş türüne ev sahipliği yapan Samandağ Sahili'nde görülen 2 Filistin nektarkuşu, objektiflere yansıdı. Filistin, Batı Arabistan ve Orta Afrika'da yerleşik bir hayat süren kuşun, Türkiye'de kayıt altına alınan 499'uncu kuş türü olduğu bildirildi.

'SABIRLA SÜREN TAKİP SONUCU FOTOĞRAFINI ÇEKEBİLDİK'

Çok hareketli olan kuşun ilk kez Türkiye'de görüldüğünü belirten kuş gözlemcisi Önder Kahraman, "İlk başta kuşu gördüm ama fotoğraf çekemedim. Arkadaşların da bölgeye gelmesiyle birlikte uzun ve sabırla süren takibin ardından kuşun fotoğrafını çekebildik. Türkiye'de yeni bir kuş türünü keşfettiğimiz için çok mutlu olduk. Filistin Nektarkuşu ile birlikte Türkiye'de 499'uncu kuş türü kayıt altına alınmış oldu" dedi.

Haberin Devamı

'KUŞ, NEKTAR VE BÖCEKLE BESLENİR'

Kuş gözlemcisi Metin Cenkçiler de kuşu gördüğünde inanamadığını, fotoğraflayınca Filistin nektarkuşu olduğunda kanaat getirip, çok mutlu olduğunu anlattı. Kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu da "Filistin nektarkuşu normalde Filistin, Batı Arabistan ve Orta Afrika'da yerleşik bir tür. Kuş, nektar ve böcekle beslenir. Çalılık ve ağaçlarda gözükür. Arkadaşlarımın bildirmesi üzerine bölgeye gelip, çekim yaptık" diye konuştu.

Kuşun koruma altına alınması gerektiğini belirten kuş gözlemcisi Emin Yoğurçuoğlu ise Filistin'de yerleşik bir hayat süren Filistin nektarkuşunun bölgedeki savaş sonucu yaşam alanları kalmayınca Türkiye'ye gelmiş olabileceğini değerlendirdiğini söyledi.