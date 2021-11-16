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Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan R.E. ve M.F. adlı 2 şüphelinin 2 adet el bombasıyla tutuklandığı bildirildi.

16.11.2021 - 16:52 |
Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığındayken yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla R.E. ve M.F'yi yakaladı.

Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Üzerlerinde 2 el bombası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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