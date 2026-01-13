Salavat nedir, En faziletli salavatlar hangileridir? Nasıl getirilir ve Miraç Gecesi hangi salavatlar okunur? salavat getirmenin fazileti, anlamı ve çeşitleri Miraç Kandili özel: Salavat nedir, nasıl getirilir? En faziletli salavatlar ve anlamları (15 ocak 2026)

Haberin Devamı

İslam dünyası, 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) göğe yükseldiği ve ilahi lütuflarla müjdelendiği mukaddes Miraç Kandili’ni idrak ediyor. Bu mübarek gecenin manevi ikliminden tam anlamıyla istifade etmek isteyen müminler için en kıymetli ibadetlerden biri de Salavat getirmektir.

İşte Miraç Gecesi özelinde Salavat rehberi: Salavat nedir, nasıl getirilir? En faziletli salavat çeşitleri ve anlamları...

MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL: SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR? EN FAZİLETLİ SALAVATLAR VE ANLAMLARI (15 OCAK 2026)

Miraç, bir yükseliş ve yakınlık gecesidir. Bu kutlu zaman diliminde Peygamber Efendimize (S.A.V) gönderilen her bir selam, O’nun şefaatine bir adım daha yaklaşmak anlamına gelir. 15 Ocak 2026 Miraç Gecesi’nde dilinizden düşürmemeniz gereken en güçlü salavatları sizler için derledik.

SALAVAT NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Salavat; sözlükte dua, rahmet ve esenlik anlamlarına gelen "salat" kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (S.A.V) anmak, O’na saygılarını sunmak ve Allah’ın rahmetinin O’nun üzerine olmasını dilemek için söylenen özel dualardır. Kur’an-ı Kerim’de Ahzab Suresi 56. ayet ile Müslümanlara Peygamberimize salât ve selâm getirmeleri emredilmiştir.

MİRAÇ GECESİ SALAVAT NASIL GETİRİLİR? (KISA SALAVATLAR)

En kısa ve öz şekliyle salavat şu ifadelerle getirilir:

Aleyhisselâm: (Selâm O’nun üzerine olsun.)

Sallallâhu aleyhi ve sellem: (Allah O’na salât ve selâm etsin.)

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed: (Allah’ım! Muhammed’e ve O’nun ailesine rahmet eyle.)

EN FAZİLETLİ SALAVAT ÇEŞİTLERİ VE ANLAMLARI

Miraç Kandili gibi duaların reddedilmediği gecelerde okunması tavsiye edilen, manevi yükü ağır salavatlar şunlardır:

1. Salât-ı Tefriciye (Nâriye)

Düğüm çözen dua olarak bilinen bu salavat, Miraç gecesi hacetlerin kabulü için en çok tercih edilen zikirdir.

Anlamı: "Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e kâmil bir salât ve tam bir selâm eyle. O öyle bir zattır ki; kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar karşılanır..."

2. Salât-ı Münciye (Salaten Tüncina)

Kurtuluş vesilesi olan bu dua, her türlü bela ve musibetten korunmak için Miraç gecesi bolca okunur.

Anlamı: "Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e öyle bir salât eyle ki; o salât ile bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bizi bütün hayırların en son gayelerine ulaştır..."

3. Salât-ı Fatih

Gönül gözünün açılması ve manevi kapıların aralanması için okunan çok güçlü bir salavattır.

Anlamı: "Allah’ım! Kilitli olanları açan, geçmişe son veren, hak ile hakkı destekleyen Efendimiz Muhammed’e salât eyle."

MİRAÇ GECESİ SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ

Bu mübarek geceyi salavatla ihya etmenin pek çok müjdesi vardır:

Peygamberimize Komşu Olmak: "Kıyamet günü bana en yakın olan, bana en çok salât getirendir." (Hadis-i Şerif) Duaların Kabulü: Salavat ile başlanan ve bitirilen duaların ilahi huzura yükselmesi daha kolaydır. Günahların Affı: Miraç gecesi içtenlikle getirilen bir salavat, günahların dökülmesine ve derecelerin yükselmesine vesile olur. Manevi Huzur: Salavat, kalpteki pası siler ve kişiye Miraç ruhuna uygun bir huzur verir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE KAÇ DEFA SALAVAT OKUNMALI?

Miraç Gecesi için belirli bir sınır olmamakla birlikte şu zikir programı tavsiye edilir:

100 Defa: En kısa salavat (Sallallâhu aleyhi ve sellem)

33 Defa: Salât-ı Münciye

11 Defa: Salât-ı Tefriciye (Niyet ederek)

Namazlardan Sonra: 3-7 veya 11'er defa salavat getirmek geceyi nurlu kılar.

