Şakirin camii nerede? Bahar Öztan’ın cenazesi ne zaman kalkacak?

Yeşilçam sinemasının en gözde oyuncularından Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce 3 defa atlattığı kolon kanserine 2023 yılında tekrar yakalanan 61 yaşındaki Öztan bir son süreçte iki defa ameliyat edilmişti.

Öztan dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Bu videoyu size çok daha önce çekmek isterdim. Ama ikinci bir ameliyat daha geçirdiğim için... Dolayısıyla tekrar başa döndük. Neyse şu anda çok şükür iyiyim. Bundan önceki günler bayağı halim yoktu. Telefonu dahi elime alalamıştım. Herşey yolunda, gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Merak etmeyin kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım" demişti.

Şakirin Camii nerede?

Şakirin Cami, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde yer alır. Şakirin Cami, Üsküdar ilçesinde ise Karacaahmet Mezarlığı girişinde konumlanan bir cami olup 7 Mayıs 2009 yılından günümüze hizmet vermektedir.

Şakirin Caminin adı Arapçada "müteşekkir" manasına gelmektedir. Şakirin Cami, üç tarafı camlarla çevrili görkemli bir mimari yapıdır. Cami, 3.000 metrekare zemin üzerine inşa edilmiştir. Şakirin Caminin toplam inşaat alanı ise 10.000 metrekare olarak hesap edilmiştir. Caminin kapasitesi 500 kişi olarak belirtilmektedir. Her biri 35 metre olmak üzere iki tane minaresi bulunmaktadır. Caminin, protokol camisi olma işlevini kazanacağı tahmin edilmektedir.

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