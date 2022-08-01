Sakın bu linke tıklamayın! EGM uyardı: Cinsel suçlu olarak...

Emniyet Genel Müdürlüğü tüm vatandaşların dikkatli olmasını gerektiren bir uyarıda bulundu. Genel Müdürlük ile EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar hakkında yapılan açıklamada söz konusu e-postalardaki linklerin açılması ve ekindeki dosyaların indirilmesi durumunda maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceği belirtilirken bu tarz içeriklere itibar edilmemesinin önem taşıdığı aktarıldı. EGM vatandaşların e-postalarına gönderilen gönderilen ve tıklanmaması gereken dolandırıcılık/zararlı yazılım maksatlı bu e-postalardan örnek görselleri de paylaştı.

İŞTE EGM'NİN UYARISI

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı olmayan ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiş, örnek görselleri ekte paylaşılmıştır.

Vatandaşlarımızın dikkatine‼️



Genel Müdürlüğümüz ile EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar hakkında👇https://t.co/qrXtb2z0fD pic.twitter.com/3f3SGnAYJv — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 1, 2022

Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Dolandırıcıların vatandaşların e-postalarına gönderdiği söz konusu dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalarla ilgili örnekteki; e-postaları alan vatandaşları korkutmaya ve zararlı linklere tıklamaya yönlendiren bazı ifadeler dikkat çekti. EGM'nin açıklamasında paylaştığı örnek e-postalarda "Cinsel suçlu olarak kaydedileceksiniz, dosyanız ayrıca ailenizin, akrabalarınızın ve tüm Avrupa'nın bilgisayarınızın başında ne yaptığınızı göreceği şekilde yayınlanmak üzere medyaya iletilecek." ifadeleri yer alması dikkat çekti.