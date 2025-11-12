Sakarya’dan gelen turist kafilesi Çankırı’ya hayran kaldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.11.2025 - 14:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya'dan Çankırı'ya gelen 100 kişilik yerli turist kafilesi, müzeleri, ibadet yerlerini ve dünyanın en büyük tuz mağaralarından birini gezerek kentin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Sakarya'dan Çankırı'ya gelen 100 kişilik yerli turist kafilesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı. Kafile, ilk olarak müzeleri gezerek kentin köklü tarihine tanıklık etti. Ardından dünyanın en büyük tuz mağaralarından biri olan Tuz Mağarasını ziyaret eden vatandaşlar, şehrin ibadet yerlerini gezip yöresel lezzetlerini tattı.

