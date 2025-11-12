Sakarya’dan gelen turist kafilesi Çankırı’ya hayran kaldı

Haberin Devamı

Sakarya'dan Çankırı'ya gelen 100 kişilik yerli turist kafilesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı. Kafile, ilk olarak müzeleri gezerek kentin köklü tarihine tanıklık etti. Ardından dünyanın en büyük tuz mağaralarından biri olan Tuz Mağarasını ziyaret eden vatandaşlar, şehrin ibadet yerlerini gezip yöresel lezzetlerini tattı.

"Çankırı'yı çok güzel bulduk"

Murat Altaç, "Çankırı'ya iki otobüsle toplam 100 kişi geldik. Burada bize yoğun ilgi gösterdiler. Özellikle Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci bizlerle yakından ilgilendi. Tuz mağarası, müzeler ve ibadet yerlerini gezdik, hepsi görülmeye değerdi. Çankırı'yı gerçekten çok beğendik. Sakarya'ya döndüğümüzde burayı herkese anlatacağız" dedi.