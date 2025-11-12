35 yıllık araçla Diyarbakır’ı karış karış geziyorlar! Hiç ücret almıyorlar

4

İşten hiçbir karşılık beklemediklerini, ücret almadıklarını aktaran İbrahim Altay, şu ifadeleri kullandı:"Diyarbakır'ı severek tanıtıyoruz. Buradaki insanların bize yaklaşımı bizim hoşumuza gidiyor gerçekten. Ulu Cami ve Suriçi’nde selam vermeden gezdiğimiz bir vakit yoktur. Çaldığımız her kapıda bir çayımız, yemeğimiz vardır. Arabamız 90 model, onunla beraber gezmeye çalışıyoruz. Girilmeyen sokaklara giriyoruz. Diyarbakır'ın unutulmaya yüz tutmuş yerlerini tanıtmak istiyoruz. Diyarbakır'da bulunduğumuz süre boyunca buradaki esnaf olsun ya da bu Diyarbakırlı arkadaşlarımızdan hiçbir zaman yabancılık çekmedik. Onlar bizi her zaman kucak açtılar. Birbirimizde numaramız var. Onlar beni arıyor, ben onları arıyorum. Herhangi bir başımı sıkıştığında devamlı birbirimizi aradığım zaman hemen geliyorlar. Bunun en somut örneği deprem zamanı. Ben Diyarbakır'daydım. Yakınlarımdan önce Diyarbakır'da bulunan arkadaşlarım, ‘Abi iyi misin, gidecek yerin var mı, bize gel’ diye arayanlar oldu. O zaten bizim için bir, buraya bağ kurmamızın bir nedeni de olabilir aslında. Burada olmaktan mutluyuz."