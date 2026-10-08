Sakarya’da traktör devrildi kazada 1 kişi hayatını kaybetti

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Edinilen bilgiye göre, Kurudere Mahallesi’nde Recep Altay (79) idaresindeki 54 AKG 533 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada traktörde yolcu olarak bulunan R.M.B. (15) ve R.B. (48) hafif şekilde yaralanırken, Recep Altay olay yerinde hayatını kaybetti.

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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Altay’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.