Motosiklet göle uçtu 1 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kaza, Yenipazar Aşağı Dip Gölü mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin göle uçtuğu ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER Gök gürültülü sağanak şehirde etkili oldu

Olay yerine gelen ekipler, bir kişinin suda olduğunun belirtilmesi üzerine arama ve kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sudaki kişi karaya çıkarıldı.

İLGİLİ HABER Kan donduran çifte cinayet! Oğlundan 2 gün sonra annesi de öldürüldü

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği tespit edilmeye çalışılan şahsın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABER Kamyon köprüden uçtu ekipler zamanla yarıştı

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.