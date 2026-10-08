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Motosiklet göle uçtu 1 kişi hayatını kaybetti

08.10.2026 - 22:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Motosiklet göle uçtu 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde motosikletin göle uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, Yenipazar Aşağı Dip Gölü mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin göle uçtuğu ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekipler, bir kişinin suda olduğunun belirtilmesi üzerine arama ve kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sudaki kişi karaya çıkarıldı.

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Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği tespit edilmeye çalışılan şahsın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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