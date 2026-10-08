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HaberlerGündem Haberleri Aracı yol kenarına park etmek isterken markete daldı: O anlar kamerada

Aracı yol kenarına park etmek isterken markete daldı: O anlar kamerada

08.10.2026 - 22:43Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: BARTIN (İHA)

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Bartın'da 81 yaşındaki sürücü, aracı yol kenarına park etmek isterken markete girdi. Kaza anı kaydeden güvelik kameralarında ise kaldırımda yürüyen bir kadının ise saliselerle yaralanmaktan kurtuldu.

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Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesinde H.K.(81), 34 BEK 642 plakalı otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaz pedalına bastı. Bir zincir marketin cam kapısından içeri giren araç, market rafları ve yazar kasa ve bandının bulunduğu tezgaha çarparak durabildi. Kaza anında marketin kasa kısmında müşteri ya da görevli bulunmaması nedeniyle olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta ve markette hasar oluştu.

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Kaldırımda yürüyen kadın saliselerle yaralanmaktan kurtuldu

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın kaldırıma çıktığı anlarda ise kaldırımda yürüyen bir kadın ise saniyelerle yaralanmaktan kurtulduğu ortaya çıktı. Kaza öncesinde markete camlarındaki afişlere bakarak yürüyen kadın, yanından geçen aracı gördükten sonra koşarak, olay yerinden kaçması da görüntülerde yer aldı.

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Kaza sonrası şok yaşayan sürücüyü market müşterileri ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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