Sakarya'da sitede korku dolu anlar! 'Bugün olmazsa yarın, ben bunu yapacağım'

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Yeni Mahalle Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin eski yönetim kurulu başkanı Ali Ç. yeni yönetime hiçbir belge ve evrak ibra etmedi. Eski yönetim ile yeni yönetim arasında yaşanan olayların ardından Ali Ç.'nin oğlu A.Ç. gecenin bir vaktinde elinde bıçakla siteye geldi. Elinde bıçakla sağa sola saldıran ve bağırarak küfür, tehditler savurmaya başlayan şahıs site sakinlerine adeta dehşeti yaşattı. Ne olduğunu anlayamadan korku dolu şekilde uykularından uyanan site sakinleri ise o anları saniye saniye kaydetti. “3 kişisiniz, sizi delik deşik edeceğim. Aşağıya inin” diyerek tehditler savuran şahıs bir türlü sakinleştirilemedi. Sitenin girişinde bulunan güvenlik kulübesine saldırarak zarar veren şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Site sakinleri ise yaşadıkları korkuyu anlatarak can güvenliklerinden endişe ettiklerini dile getirdiler.

“Ağza alınmayacak küfürler etti, biz bunları hak etmedik”

Şahsın hedefe koyarak tehdit ettiği isimlerden biri olan sitenin yeni yöneticisi Ömer Canpolat, “17 Ağustos 2024 tarihinde eski yönetim tarafından olağanüstü genel kurul yapıldı. Toplantıda eski yönetim bırakacağını söyledi. Ben orada faaliyet raporlarının, gelir-gider evraklarının olmadığını ve bunların sunulmadan ibra yapılamayacağını dile getirdim. Bunu söylerken o arkadaş maliklere, benim bütün evraklarım telefonda dedi ve bıraktı. Bırakınca da ibraya sunuldu ben orada itiraz ettim, evrağı olmayan bir şeyin ibrası olmaz diye. O esnada çoğunluk tarafından ibra edildi. İbra edilince ben aday oldum, sonrasında evrakları almak istedik. Gelir-giderler, isim listesi, maliklere ait iletişim bilgileri yok ve alacak-verecekle ilgili hiçbir şey bize göstermedi. Yaklaşık 15 gündür biz bu evrakları bekliyoruz teslim edecek ve bizde yolumuza devam edeceğiz diye. Ama biz bunu beklerken gece saatlerinde eski yöneticinin oğlu siteye geldi saldırıda bulundu. Camları kırdı, şahsıma ağza alınmayacak küfürler etti. Biz bunları hak etmedik. Dün akşam olan olayın ardından sitemizden birçok kişi çıktı. Sabah 5.30'a kadar karakoldaydık, orada karakola geldiğinde şahıs bizden özür dilediğini belirtti. Ben özür kabul etmiyorum, her şeyin bir bedeli olması lazım. Benim damatlarım buradaydı, onları da engellemek için adeta yalvardım daha büyük bir sıkıntı çıkacaktı. Bizim arkamızda duran ve durmayan bütün komşularımıza teşekkür ediyorum. Yine bundan kısa bir zaman önce aynı şahıs tarafından güvenlik kulübesi gecenin geç saatlerinde basıldı; televizyon ve kamera sistemimize zarar verildi. Kapıya bıçak darbeleri atıldı. Babası o esnada yönetimdeydi, biz görüştük babası gereğini yapacağını söyledi. Ben istifamı sunacağım, yapmak isteyen arkadaşım varsa da ona her türlü desteği olacağım” dedi.

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“Uykumdan korkarak uyandım”

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Site sakini Cemile Eyit, “Bu zamana kadar huzur içerisinde yaşadık. Gece yaşanan olay çok üzücü. Benim eşim aşağıya inmek istedi, ben indirmedim. Ben uykumdan korkarak uyandım. Ben şimdi çocuğumu dışarıya nasıl çıkaracağım. Çocuğum iyi ki uyuyordu ve uyanmadı bunca küfrü duymadı” diye konuştu.

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“Bugün olmazsa yarın, ben bunu yapacağım diye vurguladı”

Site sakini Ayşenur Yazıcıoğlu ise, “Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bütün site sakinleri olarak havuz başında kutlama yaparken, dün gece saldırıyı gerçekleştiren şahısta bizle birlikteydi. Hiçbir problem yoktu bir gün sonrasında gece saatlerinde siteye gelerek bizleri tehdit etti. ‘Bugün olmazsa yarın. Ben bunu ayık kafayla da yapacağım'. Tehdit edildik, birimiz mezara girdikten veya sakat kaldıktan sonra mı önlem alınması lazım? Şimdi uzaklaştırma verilse aynı markette denk gelsek o adamla vurup öldürebilir, her şey olabilir. Bir anlık sinir bu. O an bıçakla birlikte evimize gelip darp edebilirdi” şeklinde konuştu.