Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSakarya'da kestane toplamak için ormana gitti sonrası korkunç
HaberlerGündem Haberleri Sakarya'da kestane toplamak için ormana gitti sonrası korkunç

Sakarya'da kestane toplamak için ormana gitti sonrası korkunç

17.10.2026 - 13:56Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)

Sakarya'da kestane toplamak için ormana gitti sonrası korkunç

Sakarya'nın Sapanca ilçesine kestane toplamak için ormana giden Durmuş Duran’ın (66) cansız bedeni bulundu.

Erenler ilçesinden sabah saatlerinde kestane toplamak için Sapanca ilçesinin Muradiye Mahallesi’ne giden Durmuş Duran, yanındaki iki kardeşini araçta bırakıp Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormana girdi. Kardeşleri, bir süre sonra Duran’a ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ormanda yapılan aramada Duran’ın cansız bedeni bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Durmuş Duran’ın cenazesi, eğimli arazide AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı. Duran’ın cenazesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Körüklü çizmenin dünyadaki son ustası: Hasan Hüseyin Öter'in 65 yıllık zanaatı
#Gündem

Körüklü çizmenin dünyadaki son ustası: Hasan Hüseyin Öter'in 65 yıllık zanaatı

Sakarya'da kestane toplamak için ormana gitti sonrası korkunç
#Gündem

Sakarya'da kestane toplamak için ormana gitti sonrası korkunç

BİNLERCE ŞİRKETİ İLGİLENDİREN KARAR! Sermaye artırımı için süre uzatıldı
#Gündem

BİNLERCE ŞİRKETİ İLGİLENDİREN KARAR! Sermaye artırımı için süre uzatıldı