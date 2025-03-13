Sakarya'da fabrika çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde, Çağlayan Mahallesi Balsu Caddesi'ndeki fındık fabrikasında meydana geldi. Fabrika binasının çatısında çalışan Hakan Şişman, iddiaya göre, bir anlık dikkatsizlik sonucu, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Fabrikadaki işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şişman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şişman'ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Hakan Şişman’ın fabrikanın inşaatını üstlenen firmaya bağlı taşeron firma personeli olduğu öğrenildi.

Hakan Şişman, yarın Adapazarı Yağcılar Mahallesi Osmanlılar Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Adapazarı Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)