GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSakarya Valiliği harekete geçti! Trafiğe çıkışları yasaklandı
HaberlerGündem Haberleri Sakarya Valiliği harekete geçti! Trafiğe çıkışları yasaklandı

Sakarya Valiliği harekete geçti! Trafiğe çıkışları yasaklandı

01.01.2026 - 13:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya Valiliği harekete geçti! Trafiğe çıkışları yasaklandı

Sakarya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve don olayları nedeniyle valilik harekete geçti. Can ve mal güvenliğini korumak amacıyla motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 gün süreyle yasaklandı.

Haberin Devamı

Sakarya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve don olayları sebebiyle, motokuryelerin trafiğe çıkışı valilik kararıyla bir gün süreyle yasaklandı.

Sakarya Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları sebebiyle can ve mal güvenliğini korumak gayesiyle yeni bir karar aldı.

Sakarya Valiliği harekete geçti Trafiğe çıkışları yasaklandı

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve don olayları sebebiyle motokurye ile dağıtım yapan araçların trafikte can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edebileceği değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede 1 Ocak 2026 tarihinde motokurye ile dağıtım yapan araçların bir gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABER

1 Ocak 2026 hava durumu: Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!
1 Ocak 2026 hava durumu: Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

Güncel Haberler

Trabzonlu öğretmen unutulmaya yüz tutmuş o sanatı yaşatmaya başladı: İpek üzerine işliyor!
#Gündem

Trabzonlu öğretmen unutulmaya yüz tutmuş o sanatı yaşatmaya başladı: İpek üzerine işliyor!

Sakarya Valiliği harekete geçti! Trafiğe çıkışları yasaklandı
#Gündem

Sakarya Valiliği harekete geçti! Trafiğe çıkışları yasaklandı

Kayserili karı kocayı akrabaları durduramadı: 'Nasıl istifa edersiniz?'
#Gündem

Kayserili karı kocayı akrabaları durduramadı: 'Nasıl istifa edersiniz?'