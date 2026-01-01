Sakarya Toplu Taşıma Yılbaşında Saat Kaça Kadar Çalışıyor? 1 Ocak Sefer Saatleri (Otobüs, Tramvay)
Türkiye’nin birçok ilinde toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verirken, Sakarya’da uygulanacak ulaşım düzenlemeleri de vatandaşların gündemine girdi. Yılbaşı gecesini dışarıda geçirmeyi planlayanlar sefer saatlerindeki değişiklikleri araştırırken, 1 Ocak günü için toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.
Yeni yılın ilk gününde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz sunulup sunulmayacağına yönelik sorular artarken, 1 Ocak’ta Sakarya’da ulaşımın nasıl olacağı da araştırılan konular arasında yer aldı.
Resmi düzenlemeler ve yerel yönetimden gelen bilgiler doğrultusunda, Sakarya’daki toplu taşıma uygulamasına açıklık getirildi. Buna göre şehir genelinde 1 Ocak günü toplu taşımanın ücretsiz olmasına yönelik herhangi bir resmi karar bulunmuyor.
Diğer bazı büyükşehirlerin aksine Sakarya’da, belediye otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçları 1 Ocak Perşembe günü normal ücret tarifesi üzerinden hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, ulaşımda mevcut Kart54 bakiyelerini kullanarak seyahatlerini gerçekleştirecek.
Sakarya’da yılbaşında ücretsiz ulaşım uygulaması bulunmazken, sefer saatleri ve olası düzenlemelere ilişkin güncel bilgiler Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ulaşım birimlerinin resmi kanallarından takip edilebilecek.