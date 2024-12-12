Sakarya D-650 karayolundaki kaza trafiği felç etti! Tır sollama yaptı

Karayolunun Şerefiye Mahallesi Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YH 097 çekici plakalı Mercedes marka tırın makaslayarak beton bariyerlere çarptı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Makaslayan tıra çarpmamak için duran 06 CZE 064 plakalı tıra ise aynı istikamette bulunan otomobil çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada yola savrulan beton bariyer parçaları her iki istikamette de trafiğin durmasına sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada D-650 kara yolunun her iki istikametinde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların ve bariyerlerin kaldırılması sonrasından trafik normal seyrine dönerken olay yeri ve oluşan trafik havadan görüntülendi.





"TIR SOLLAMA YAPTI VİRAJI ALAMAYINCA ÖNCE BARİYERLERE VURDU SONRASINDA DA TERS DÖNDÜ"

Kazaya karışan tırda yolcu tarafında oturan İsmail Aktepe, “Tır sollama yaptı virajı alamayınca önce bariyerlere vurdu sonrasında da ters döndü. Arkasından gelen bir otomobilde kaza yapan araca çarpmamak için fren yapınca kontrolden çıkarak bizim tırımıza çarptı” dedi.

Haberin Devamı