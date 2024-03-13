Sahurda fırınlar açık mı? Fırınlar sahura kadar açık mı, çalışıyor mu?

Ramazan ayında fırınların çalışma saatleri merak ediliyor. Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan pide hem iftar sofralarının hem de sahur sofralarının vaz geçilmezleri arasında yer alıyor. Gece sahura kalkan, ekmek ya da pide almak isteyenler arama motorlarına yönelerek “Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, sahurda fırınlar çalışıyor mu?

Sahurda fırınlar açık mı?

Fırın çalışma saatleri ile Ramazan ayında sahurda fırınların açık olup olmadığı sorgulanıyor. Birçok fırın, Ramazan ayında sahurda da açık olacak.

Fırınların çalışma saatleri

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi. Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak.

Geçen yıl Türkiye'de Ramazan pidesinin kilogram fiyatının azami 33,5 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Bu yıl pidenin azami kilogram fiyatı 60 lira olacak. Buna göre İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir. Her il ve ilçede odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacak. Dolayısıyla, coğrafi yapıya ve vatandaşımızın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecektir." dedi.

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