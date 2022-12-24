Sahte mimarın 42 yıllık yalanı! 'İnşaattan anlarım' dedi hiçbir şey çıkmadı

Antalya’da sahte mezuniyet geçici belgesi hazırlayıp kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan, neredeyse yarım asır boyunca hayatını bu meslekten kazanmış.

Hürriyet'ten Salim Uzun haberine göre; aralarında önemli restorasyonların da olduğu birçok mimari projede görev alan çakma mimar, o günleri anlatmıştı:

AİLEM BİLE BİLMİYOR

“Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama inanın hiçbir projeye imza atmadım. Sadece yürütülen projeleri denetledim. Zaten o projelerde de gerçek mimarlar vardı. Aslında benim hiçbir mezuniyetim yok.

Ama inşaat işinden anlarım. Ailemin inşaat işleriyle uğraşıyordum. O yüzden şantiyelerde kimse benden şüphe etmedi. İnsan hayatına zarar verecek hiçbir projede yer almadım. Ailem dahi diplomamın sahte olduğunu bilmiyordu.

REZİL RÜSVA OLDUM

Çok üzgünüm bütün gece uyuyamadım. Herkese rezil rüsva oldum. Şu an emekliyim ama bundan sonra ne olacak onu da bilmiyorum. Sadece pişmanım ve çok üzgünüm.Sanırım kullanıldım ve bir kenara atıldım. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de hiç bilmiyorum.” İlgili Haber EYT son dakika! Emekli olacaklar dikkat, yaş şartını açıkladı, kritik prim detayı

HİÇ HATIRLAMIYORUM

“Sahte evrakı nasıl düzenlediniz?” sorusunu da yanıtlayan Tekinaslan, “Uzun süre geçti. Evrakı nereden buldum, nasıl yaptım hatırlamıyorum.

Zaten bunun bir önemi de kalmadı. Rezil rüsva oldum. İnsanlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok pişmanım” dedi.

ÇOK SAYIDA PROJEDE GÖREV ALMIŞ

İlk yapılan tespitlerde Tekinaslan’ın sadece Antalya’da değil Türkiye’nin başka illerinde de mimar olarak görev aldığı belirlendi. Tekinaslan’ın 2016 yılında Antalya’da Selçuklu dönemine ait Av Köşkü’nün ve 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi’nin restorasyonunda çalıştığı, yine kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi ve çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda ise şantiye şefliği yaptığı tespit edilmişti. İlgili Haber Sahte doktor Ayşe Özkiraz skandalında yeni detay! Ve ortaya çıktı, cezaevinde bakın ne istemiş

MESLEĞİ NEREDE ÖĞRENDİNİZ!

Tekinaslan ile aynı projede görev alan fakat isminin açıklanmasını istemeyen bir mimar şunları söyledi: “Açıkçası Avni Bey’den hiç şüphelenmedik.

Zaten çok teknik detaylara girmiyordu. Genel konularda görüş beyan ediyordu. Hazırladığımız bazı çalışmaları eleştirdiği, ‘Siz mesleği nerede öğrendiniz?’ diyerek sinirlendiği zamanlar da oldu.

Kendisinin uzun yıllar önce Gazi Üniversitesi’nden mezun olduğunu bildiğimiz için saygıda kusur etmiyorduk. Çünkü mesleki kıdemi bizden çok fazlaydı. Biz de şaşkınız.”

TÜM BELGELERİ İPTAL OLACAK

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, “İki Inşaat firması arasında yaşanan bir gerginlik sonucu böyle bir ihbar kamu kurumlarına ulaşmış.

Valiliğimiz anında soruşturma açarak konunun detaylarına ulaştı. Bu şahıs bazı projelerde mimar ve şantiye şefi olarak yer alsa da kritik onaylarda imzası bulunmuyor.

Mimarlık faaliyetlerine de 2016 yılında başladığını tahmin ediyoruz. Farklı illerde çalışmış, iş deneyim belgeleri almış.

Tabii bu belgeler de iptal edilecek” dedi.

BAŞKA MEZUNA AİT ÇIKTI

Antalya Valiliği, geçici mezuniyet belgesi sahte çıkan, 42 yıl boyunca birçok özel proje ile kamu projesinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Avni Tekinaslan ile ilgili idari soruşturma başlattı. Kendisini 'Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu' olarak tanıtan Avni Tekinaslan'ın diplomasının sahte olduğu anlaşıldı. Antalya Valiliği'ne yapılan ihbar sonrası gerçekleştirilen incelemede, 42 yıldır özel proje ile kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi çalışan Tekinaslan'ın noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, Gazi Üniversitesi ile paylaşıldı. İncelemede, belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka mezuna ait olduğu tespit edildi.

Avni Tekinaslan'ın, 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün koordine ettiği, Selçuklu dönemine ait Av Köşkü ile 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonunda görev aldığı belirlendi. Hıdırlık Kulesi ve çevresinde 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda da Tekinaslan'ın şantiye şefi olarak görev aldığı tespit edildi. Antalya Valiliği de idari soruşturma başlattı.

AYDIN'DA CAMİ RESTORASYON ÇALIŞMASINI İNCELEDİ

Antalya'da geçici mezuniyet belgesi sahte çıkan, 42 yıl boyunca birçok özel ve kamu projesinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Avni Tekinaslan'ın, Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Kavaklı Camisi'nin restorasyon işini aldığı ortaya çıktı. Antalya Valiliği'nin ardından Aydın Valiliği de Tekinaslan hakkında inceleme başlattı. Öte yandan Avni Tekinaslan, bugün Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB) restorasyonu yapılan camiye gitti. Tekinaslan, YİKOB yetkilileri ile birlikte restorasyonu 1 milyon TL olacağı belirtilen camide incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası gazetecileri karşısında gören Tekinaslan, soruları cevapsız bırakıp, hafif ticari aracına binerek, uzaklaştı.

HİÇBİR SONUÇ ÇIKMADI

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, geçici mezuniyet belgesi hazırlayıp kendisini ‘Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu’ olarak tanıtan Avni Tekinaslan’la ilgili soruşturmasını tamamladı. Tekinaslan’ın kamu ve özel kurumlara ibraz ettiği mezuniyet belgesiyle ilgili arşiv taraması yapan Dekanlık, herhangi bir kayda ulaşamadı. Sonuç Antalya Valiliği ile de paylaşıldı.