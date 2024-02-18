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Sahte kimlikle başkalarının yerine SRC sınavına girdiler

Osmaniye’de sahte kimlik düzenleyerek, başkalarının yerine SRC sınavına giren 15 kişi gözaltına alındı.

18.02.2024 - 10:13 |
Sahte kimlikle başkalarının yerine SRC sınavına girdiler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa’dan batı illerine giderek başkalarının yerine sahte kimlikle 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'na göre yük ve yolcu taşıyan araç sahiplerinin almakla yükümlü oldukları Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) sınavına giren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 15 sahte kimlik kartı ve cep telefonu ele geçirildi. Olayda organizatör oldukları değerlendirilen Mazlum B. ve Muhittin B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (

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Sahte kimlikle başkalarının yerine SRC sınavına girdiler

Sahte kimlikle başkalarının yerine SRC sınavına girdiler